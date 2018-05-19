АВТО Автовладельцы назвали самые полезные автомобильные опции

В современном мире автомобили оснащены большим набором разных функций, важность которых каждый автовладелец оценивает индивидуально.

Некоторым очень важен климат контроль руля или сидений, иные не поедут на машине без подушек безопасности. Для определения с трендами, специалисты аналитического агентства «АвтоСтат» провели опрос более 1800 российских автолюбителей и выявили по рейтингу самые популярные автомобильные опции в 2019 году.

На первом месте по количеству голосов оказалась функция подогрева лобового стекла. Она набрала 4,7 балла из 5. В самом деле эта функция является наиважнейшей в зимнее время.

На втором месте оказалась функция автоматического запуска двигателя. Его баллы равнялись 4,6 из 5. На третьем и четвертом местах появились система парктроник и дополнительная система безопасности (дополнительные подушки). На пятом месте водители выбрали подогрев всех сидений. Удивительно, но почти все функции имеют большую актуальность именно зимой.

Также в рейтинг из 10 важных функций попали: запаска полного размера, контроль «слепых» зон автомобиля, система торможения ABS, адаптирующийся свет фар и подогрев руля.