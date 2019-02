Компания «Балтика» представила новый образ бренда FLASH UP

Новый образ бренда FLASH UP анонсировала компания «Балтика».



Тенденции рынка потребовали движения вперед – рестайлинг проведен впервые с 2011 года. Обновление дизайна стиля и упаковки бренда взяли на себя специалисты британского агентства Taxi Studio.



У молодежи поколения Z в России энергетический напиток FLASH UP пользуется большой популярностью. Категория безалкогольных энергетических напитков на отечественном рынке, отмечают эксперты, активно расширяет позиции – рост в 2018 году составил 34%. Доля бренда FLASH UP, одного из лидеров российского рынка, –21%, по итогам ушедшего года объемы продаж поднялись на 14%.



Обновление визуального стиля FLASH UP дизайнеры сфокусировали на «пульсе». Его усовершенствовали и перерисовали, рассказал Спенсер Бак, креативный партнер и основатель Taxi Studio, а центром бренда сделали состоящую из четких линий и острых углов фирменную пульсирующую вспышку. Классические спокойные цвета бренда – салатовый и голубой – были оттенены черным фоном и белыми вставками, благодаря чему логотип стал заметнее. Новый стиль бренда, получив более современное и дерзкое звучание, не потерял своей узнаваемости и привлекательности для потребителей.