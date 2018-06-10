С нехваткой витаминов нам помогут соки

Глава проекта "союза производств Российских соков – Людмила Хомич сообщила о незаменимой пользе соков в рационе каждого человека.

Знаток соков отметила, что в предпочтении выбора напитка, россияне отдают яблочному соку. Сок содержит массу хлорогеновых кислот, богат полифинольными соединениями, которые придают соку целительные свойства в оздоровлении человеческого организма (насыщая его витаминами).

Вторым, соком, пользующимся спросом у россиян стал апельсиновый. Эксперт отметила, что кроме яблочного и апельсиновых соков, стоит включить в свой питательный рацион и клюквенный морс (богатый на противовоспалительные вещества).