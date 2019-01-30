В России коллекторы попросили доступ к номерам телефонов должников

Коллекторы выдвинули предложение дать им доступ к номерам телефонов, которые заемщики указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такая мера позволит меньше беспокоить третьих лиц. Предложение направлено в Госдуму Российско Федерации ассоциацией коллекторских агентств.

Сейчас около 25% жалоб поступает от тех, кто должником не является и случайно попал в реестр. У коллекторов нет возможности получить актуальный номер телефона должника, поэтому приходится выбивать долги через посторонних людей. При этом в ассоциации уточнили, что речь идет только о номерах телефонов, а не о базе данных должников.

Также от представителей саморегулируемой организации (СРО) прозвучало предложение усовершенствовать уведомление людей о наличии у них долгов. Это можно делать через Единый портал государственных услуг. Право выборы о способах информирования должны быть озвучены при заключении договора с клиентом.