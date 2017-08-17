«Цинизм зашкаливает»: В США в продаже появилась одежда с принтами лагеря смерти Освенцим

Сообщается, что реализацию таких образцов уже начал сайт Redbubble. Это один из самых крупных американских онлайн-рынков.

Получается, что цинизм в этом государстве уже полностью зашкаливает. В США в продаже появилась одежда с принтами лагеря смерти Освенцим. Платите – получите.

В частности, сайт разместил модель очень привлекательной женской юбочки. Всё бы ничего, вот только её украшает принт с изображением крематория концлагеря освенцим.

Помимо того, посетители сайта могут приобрести подушку. Её отличает то, что на ней изображены железнодорожные пути, по которым в Освенцим доставляли узников. Многие из них, при этом, были из США.

Такое отношение в США к месту огромной человеческой трагедии является критически циничным. В этом лагере нацисты убили более миллиона узников.

Владельцы портала в своё оправдание сообщили, что генерированием товаров на их ресурсе занимаются пользователи. В то же время они согласились, что производство подобной продукции недопустимо и пообещали удалить её из продажи со всей возможной оперативностью.

Освенцим был самым крупным немецким концлагерем. Он был освобождён советскими солдатами в 1945 году.

После того, что они там увидели, командирам приходилось их заставлять брать фашистов в плен, а не расстреливать на месте.

После Победы немцев специально отвозили туда на «экскурсии». Некоторые из них седели и говорили, что не представляли, что Гитлер способен на подобное. Чудовище порождает именно смерть разума.