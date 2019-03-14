«125 блокадных грамм»: Стало известным, как в Ленинграде создавали рецепты хлеба

Оказывается, это была целая наука. Специалисты, несмотря на бомбёжки, старались сделать качественный продукт из того, что было.

Умирали, но создавали. Даже «125 блокадных грамм» было сделать очень непросто. Лишь сейчас стало известным, как в Ленинграде создавали рецепты того, что можно было назвать хлебом.

Приходилось применять овсяную, соевую и, даже, кукурузную муку, когда не хватало ржаной обойной.

Потом в дело пошли жмыхи, которые давал лён, хлопчатник, подсолнечник, отруби и мучная пыль. Также в дело шли соевые шроты, лузга и рисовая мучка.

Население, оставшееся в Ленинграде, нужно было кормить. При этом так, чтобы это было достаточно питательным.

Рецептура «блокадного хлеба» разрабатывалась специальной лабораторией. Её сотрудники находились на казарменном положении. Их задачей было делать хлеб из того, что было под руками. Рецептура менялась почти ежедневно.

Самым трудным был конец 1941 года. Тогда в Ленинграде наступила полная блокада, и прекратилось поступление продовольствия.

Сотрудники лаборатории стали изыскивать то, что из непищевого сырья могло заменить муку.

В качестве таковой использовали, как правило, древесину и кору, обработанную особым способом, чтобы получилась гидроцеллюлоза.

Таким были 125 блокадных грамм, в которых, может быть, впервые в истории, стали использовать непищевые заменители.

Положение исправила лишь «Дорога жизни».

Вот это война, утонуть за грузовик муки? Не за снаряды, не за патроны, не за раненых. Однако, это больше, чем война. Это способность страны спасти в условиях войны огромный город. Хотя и жертвы были немалыми. Наши деды и бабки шли на это. Честь.