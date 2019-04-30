Загрязнять экологию начали ещё древние римляне – Экологи

Во времена их существования по территории всей Европы происходила активная добыча доступного серебра и олова. Их добывали из руды, богатой свинцом.

В итоге, он массово попадал в атмосферу. Это стало известным после того, как были исследованы ледники Монблана. Таким образом, считают экологи, загрязнять окружающую среду начали ещё древние римляне.

В толще ледника Коль-дю-Дом были обнаружены древние следы сурьмы и свинца, превышающие норму в 30 раз.

Древние римляне пользовались ими для того, чтобы изготавливать монеты и сантехнику. При этом, нагрев этих веществ производился до температуры в 1200 градусов по Цельсию.

Наиболее активным загрязнение было, когда Римская империя испытывала свой наивысший подъём. Предположительно, это происходило между 350 годом до нашей эры и 200-м нашей.

При этом, промышленная эра на планете ещё даже не начиналась

Не лишним будет напомнить, отмечают экологи, что первый водопровод, изготовленный из свинца, древние римляне изготовили ещё в 200 год до нашей эры. Естественно, он появился в Риме.

Это исследование, посвящённое тому, как древние римляне начали загрязнять атмосферу, является первым. Экологи считают, что теперь они получили материал для дальнейших исследований.

Оно должно показать, какое влияние древние выбросы смогли оказать на состояние современной окружающей среды в Европе.

Помимо того, они могут сравнить его с гораздо более поздним периодом в 1950-1985 годах. Тогда загрязнение, в основном связывалось с пользованием свинцовым бензином.