Учёные: Тюремный срок не сдерживает будущее преступление

Таким образом, заключение может рассматриваться, как неэффективная мера. В его функционировании требуются существенные доработки.

Американские учёные, в ходе своего исследования пришли к выводу, что отбытый тюремный срок за насильственные преступления не сдерживает от будущего преступления. Такой вывод они сделали, проанализировав данные исправительных заведений, находящихся в штате Мичиган.

Исследователи определили, что находящиеся под стражей люди, совершившие серьёзные преступления, продолжают думать не об исправлении, а о новых злодеяниях.

Ранее считалось, что тюрьма – это место, которое должно сдерживать преступников от совершения новых противоправных действий. Учёные поставили для себя целью понять, как часто заключённые возвращаются к преступной деятельности после своего освобождения.

Эксперты проанализировали сведения о 110 тысячах заключённых, отбывавших сроки в период 2003-2006 годы.

У тех, кто попал в тюрьму, лишь небольшой уровень по снижению преступности в сравнении с теми, которые получили испытательный срок.

Следовательно, сдерживающий фактор тюрьмы почти не проявился. Таким образом, как считают учёные, заключение под стражей – это не всегда эффективная мера.

Тюремное наказание лишь в краткосрочной перспективе (на период нахождения в ней) не даёт преступнику вновь нарушать закон. Ранее предполагалось, что большая часть при отбытии своего срока сможет одуматься и не возвращаться к преступному прошлому.

Исследование подтвердило, что отбытие тюремного срока почти не отличается по своей эффективности от условного наказания. При этом, посадка в тюрьму обходится казне, естественно, намного дороже.

В России такие исследования не проводились. Однако, картина, вероятно, мало чем отличается. Тем более, что даже тем, кто решил «завязать», найти более или менее приличную работу чрезвычайно сложно. Приходится возвращаться к привычному.