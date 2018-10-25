Ефим Шифрин рассказал о скандале после участия в фильме Дудя

Ефим Шифрин поделился о скандале, который произошел после съемок в фильме Юрия Дудя «Колыма», в котором он рассказывает о жизни своего отца.

В фильме артист повествует об аресте и отправке своего папы в сталинские лагеря. Отца приговорили к 10 годам отбывания наказания в Унженском лагере. Со временем местоположение ссылок постоянно менялось. Юморист не раз делится на съемках о своем ненавистном отношении к Сталину и его жестокости по отношению к людям.

Когда опубликовали ролик, на юмориста хлынула лавина негативных откликов и ругательств, каких он не получал за все свои годы. Как сообщает Шифрин, много поборников Сталина всё еще пытаются защитить его чистое имя, а все письменные доказательства его зверств, называют провокационными бумажками.

Но не все так плохо, говорит Ефим Шифрин, кроме негатива, фильм приковал к нему большое внимание доброжелателей. Ему было прислано тысячи писем от малознакомых людей с благодарностями и хорошими отзывами о проделанной работе, а также многие призывали его не обращать на глупых людей внимание.

Фильм за относительно маленькое время набрал 13 миллионов просмотров. Как уверяют создатели ролика, он должен перевернуть отношение к прошлому и показать всю правду которую так долго скрывали.