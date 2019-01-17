Заместитель главного кардиолога Москвы дала рекомендации дачникам

Как уберечься от приступов артериальной гипертензии (гипертонии), во время активной работы на своем дачном участке? Рекомендации россиянам, страдающих этим заболеванием, дала Ольга Остроумова, заместитель главного кардиолога департамента здравоохранения Москвы.

Дачный сезон вступил в сою активную фазу, нужно успеть вскопать грядки, посадить овощи, каждый день мая на счету. Выполнить необходимо огромный объем физически тяжелой работы за короткое время. При таких нагрузках людям, склонным к гипертонии, необходимо внимательно отнестись к своему здоровью, чтобы не спровоцировать приступов заболевания.

Главное, грамотно распределить объем работ, не пытаться сделать все и сразу, делать частые перерывы в работе, не менее чем на 10-15 минут. После трех-четырех часов работы сделать более длительный перерыв, продолжительностью не менее часа. Чаще менять рабочие позы, чтобы избежать нарушения циркуляции крови.

Всегда иметь под рукой тонометр, для проверки артериального давления. Своевременно принимать назначенные врачом препараты. Иметь в аптечке препараты быстрого терапевтического действия.

Соблюдение всех перечисленных рекомендаций поможет уменьшить вероятность приступов заболевания, а умеренный труд на свежем воздухе, придаст бодрости и поднимет настроение.