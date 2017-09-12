Онкологи рассказали о способах защиты от рака легких

Рак легких занимает передовое место по распространённости и летальным исходам. Самое плохое, что признаки возникновения болезни чаще всего замечают в последний момент. Так как все симптомы данной болезни становятся видимыми, только когда новообразованная ткань перемещается на близлежащие органы.

Как сообщают американские доктора, курение занимает первое место по влиянию на развитие злокачественных опухолей легких. Большинство летальных исходов от рака легких приходится на тех, кто не отказывается от этой скверной привычки.

Раздражающие вещества, которые находятся в табачном дыме, несут негативные последствия для бронхов, вызывая их спазм. Дым является раздражителем слизистой оболочки трахеи, носоглотки и гортани. Яды от курения вызывают кашель, который впоследствии становится постоянным. Выкурив пару сигарет за неделю, человек также подвергает себя риску развития рака.

По словам докторов, достаточно соблюдать здоровый рацион с минимальным потреблением жиров, а также есть приличное количество овощей и фруктов. Включить в свое питание продукты из зерновых, производимых из неочищенных круп, которые уменьшают риск появления различных видов рака.

Нужно научиться снимать стресс, который пагубно влияет на развитие многих болезней, включая и онкологические заболевания. Исключить из пользования пластик, содержащий множество вредных химических веществ, которые могут вызвать рак. Пить витамины и есть орехи. Эксперты сообщают, что регулярные занятия спортом или щадящие физические нагрузки снижают возможность заболевания. Из-за повышенной работы, движение кислорода в легких становится сильнее, выгоняя зловредные токсины.