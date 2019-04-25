Учёные: Сигареты без фильтра вызывают повышенный риск развития рака лёгких

Также не менее опасными являются и лёгкие сигареты. Считается, что они намного безопаснее обычных. Однако, это не так.

Более того, учёные, работающие в Медицинском Университете Южной Каролины, пришли к выводу, что употребление лёгких сигарет повышает вероятность того, что человек не сможет расстаться с пагубной привычкой. А вот сигареты без фильтра вызывают повышенный риск развития рака лёгких.

Он превосходит на 40% ту опасность, которая имеется у тех, кто предпочитает сигареты с фильтром. Ни ментоловые, ни лёгкие сигареты также не становятся панацеей от того, что в лёгких курильщика появится опасная онкология.

Сигаретные фильтры, которые изготавливают из искусственных волокон, созданных из ацетилцеллюлозы, начали широкое своё применение уже в 1950-х годах. Считалось, что они смогут значительно уменьшить вред табакокурения для курильщика.

Однако, до настоящего времени учёные не проводили исследований на тему, насколько эффективна эта мера. Лишь сейчас специалисты США решили произвести достоверную оценку риска развития рака лёгких, в зависимости от того, какие типы табачной продукции употребляются.

За основу были взяты статистические данные. В них содержалась диагностика рака лёгких и тот тип сигарет, который предпочитали курить обследованные американцы. Не осталось без внимания и количество ежедневно выкуриваемых сигарет.

В итоге, учёные выяснили, что курильщики, предпочитающие сигареты без фильтра, имеют риск получения рака легких на 40% выше. Но и это ещё не всё. Смертельный исход наступал у них в два раза чаще, чем у тех, кто курили сигареты с фильтром.

Однако, при исследовании был выявлен и ещё один интересный момент. Те, кто курили «тяжёлый табак» намного чаще порывали со своей вредной привычкой. А вот труднее всего, это удавалось тем, кто предпочитал ментоловые или «облегчённые» сигареты.

Эти выводы сделаны на основе исследований медицинских записей по 53 454 американцев, которые наблюдались в период 2002-2004 годы.

Курение до сих пор ассоциируется с тем, что в 90% случаев приводит к проблемам с онкологией. Однако, до настоящего времени не существует никаких достоверных исследований, которые бы однозначно показывали это.

Многие, никогда не курившие, получают проблемы по онкологии ничуть не реже. Они не обязательно случаются в лёгких. Сути дела это совершенно не меняет.

Таким образом, до сих пор для науки является полнейшей загадкой, что является реальной причиной появления раковых опухолей в человеческом организме.

Предполагать, что это именно табак, является, по данным многих экспертов, как минимум недальновидно. Одновременно, это уводит в сторону от решения реальной проблемы.

Возможно, употребление тяжёлых сигарет наносит вред функционированию лёгких курильщика. Однако, учёные США не сравнивали то, насколько часто они заболевали онкологией совсем других своих органов, никак не связанных с табаком.