Премиальная мультимедиа и спортивный руль: Интерьер нового кроссовера от KIA рассекретили фотошпионы

Судя по их снимкам, компактный автомобиль, построенный на базе Hyundai Creta, сможет похвастать по-настоящему роскошным салоном.

Это дают понять фотографии фотошпионов, сделанные во время финальных испытаний нового кроссовера от KIA. Безымянный автомобиль должен получить «парящий» сенсорный экран головного устройства, премиальную мультимедийную систему, проекционную приборную панель, камеры обзора на 360 градусов и многое-многое другое.

Первыми испытать на себе компактный кроссовер от KIA смогут индийские автолюбители, поскольку именно местный штат Андрха Прадеш разместит у себя производственные мощности корейского автогиганта. Первые модели серийной версии ожидаемого паркетника должны сойти с конвейера завода уже в начале этого лета.

На глобальном рынке кроссовер с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» или аналогичным дизельным двигателем должен появиться уже в следующем году. В Россию данная модель может приехать со 140-сильным двигателем с турбонаддувом на 1,4 литра. Привод – безальтернативно передний, зато в качестве трансмиссии будут предложены классические 6-ступенчатые АКПП и МКПП.