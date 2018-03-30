KIA тестирует новый загадочный кроссовер

На страницах зарубежных автомобильных порталов появились свежие шпионские фото нового кроссовера от KIA. Экспертам не удалось идентифицировать автомобиль, однако, вероятнее всего, речь идёт о новом SUV для рынка Индии.

Прототип нового кроссовера от KIA тестируется в плотном камуфляже, но специалисты считают, что речь идёт о товарной версии концепта KIA SP, который был показан в Индии в феврале 2018 года. Автомобиль засняли около головного индийского офиса KIA.

Прототип от представленного ранее концепта отличается иной формой решетки радиатора и пересмотренной оптикой, а также измененной линией остекления. Ожидается, что модель дебютирует до конца нынешнего года и будет предназначаться для рынка Индии.

Напомним, кроссовер KIA SP Concept имеет много общего с соплатформенным Hyundai Creta как в плане внешности, так и в технической части. Информации о моторной линейке пока нет, но инсайдеры сообщают, что базовым двигателем станет 1,7-литровый дизельный CRDi отдачей в 90 «лошадок». Производство авто наладят в индийском городе Андхра Прадеш.