Доступный кроссовер Hyundai Styx готов покорить мир

Корейцы завершают подготовку бюджетного кроссовера Hyundai Styx к показу, который пройдет на мотор-шоу в Нью-Йорке в апреле нынешнего года.

Накануне фотошпионы показали новые снимки кроссовера Hyundai Styx. Машина попалась автомобильным папарацци на дорожных тестах в плотном камуфляже, а потому, полного представления о внешности новинки пока нет. Так или иначе, можно ожидать, что автомобиль будет похож на новые Santa Fe и Encino. Уточним, что машина должна получить «двухэтажные» фары, каскадную радиаторную решетку и массивный задний спойлер.

Кроссовер Hyundai Styx готовится для глобальных продаж. Известно, что рынками для модели станут Китай, Индия, Южная Корея, Северная и Южная Америка. Длина кроссовера составит меньше 4 м. Силовую линейку автомобиля представят моторы 1.2 на 83 л.с., 1.0 на 118 л.с. и дизельный 1.5 мощностью 115 л.с. Для машины предусмотрены 5- и 6-МКПП, а также РКПП и полноценная АКПП. Автомобиль будет безальтернативно моноприводным.

Известно, что в Индии кроссовер Hyundai Styx будет предлагаться в пересчете на российскую валюту примерно за 650 000 рублей. На конвейер машины отправится будущим летом. Модель будут собирать в США, Китае и Индии.