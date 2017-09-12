Suzuki готовит новый бюджетный кроссовер Future-S

Автопроизводитель Suzuki готовит официальную презентацию концепта бюджетного кроссовера Future-S, которая состоится в феврале в рамках выставки Auto Expo в Индии. В сети опубликовали официальное фото новинки.

Модель построена на базе Suzuki Heartect, которая стала основой для нового поколения хэтчбэка Swift. Suzuki Future-S станет серийной моделью, которая будет на ступень ниже Vitara Brezza, так как длина авто достигает 3 800 мм. Автоэксперты считают, что новый кроссовер будет стоить меньше своего предшественника.

Новинка получила особый внешний вид, который был создан специально для индийского авторынка. Моторная линейка бюджетного кроссовера Suzuki Future-S представлена турбодвигателями объемом 1 литр мощностью 101 «лошадь» и объемом 1,5 литра мощностью 90 «лошадей», который работает на дизеле.