Назван самый желанный сосед для россиян

Аналитики «Левада-центр» провели опрос среди россиян в возрасте от 18 до 60 лет на тему самого желанного соседа в многоквартирном доме. Было опрошено несколько тысяч человек в большей части субъектов федерации посредством телефонных звонков.

Социологи создали «шкалу терпимости», в которой распределили предпочтения по соседям. Самые желанные соседи близились к отметке в 200 балов, а те, кто не набирал и 100, попадали в категорию не желанных и тех, с кем участники опроса ни за что не стали бы сожительствовать. Таким образом, выяснилось, что россияне лояльнее всего относятся к одиноким или пожилым соседям, которые производят минимум шума. Второй после одинокого соседа следует мать-одиночка. Замыкает тройку желанных соседей семья, на поруках которой содержится инвалид. На порядок ниже закрепились мигранты из африканских стран, еще ниже жители средней Азии и приезжие из Кавказа.

Ниже допустимой нормы в 100 баллов опустились неблагополучные семьи и участники религиозных сект. Замкнули рейтинг недоброжелательных соседей гомосексуальные пары, они получили 49 баллов из 200.