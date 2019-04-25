Терапевты рассказали, как пережить жару в Москве

Оказалось, очень важно соблюдать питьевой режим и правильно одеваться.

Первое – постоянно пить воду. Второе – не перегреваться на солнце, что бы избежать этого, нужно носить головной убор и одежду с длинными рукавами. Лучше всего, если материал будет сделан из льна, поскольку льняная одежда отлично защищает кожу от перегрева. Все эти меры позволят избежать теплового удара. Об этом сообщил врач-терапевт Алесей Безымянный во время интервью каналу Москва 24.

Свои наставления дала и врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова. Она сообщила, что алкоголь во время жары употреблять категорически не рекомендуется, ведь при высокой температуре «усиливается эффект» от спиртного, что может сказаться на здоровье потребителя.

Анисимова отметила, что пользоваться кондиционером нужно с умом, то есть температура в помещении не должна сильно разниться от температуры на улице, поскольку этот создаст чрезмерно большой перепад. Злоупотреблять холодными напитками также не рекомендуется.

Закончил давать советы врач-терапевт Виктор Лишин. По его мнению, в жару особенно эффективен чай, так как с этим напитком можно пропотеть и тем самым утолить жажду.

Отметим, что сегодня, 29 мая, в Москве, по прогнозам синоптиков, будет 32 градуса тепла, примерно тот же показатель будет и завтра, 30 мая.



