YouTube усилил цензуру

Видеосервис YouTube объявил об усилении мер против материалов шовинистического характера на своей площадке. С 5 июня видеохостинг запрещает контент, оправдывающий превосходство какой-либо группы по каким-либо признакам (возраст, пол, раса, религия, сексуальная ориентация).

Представители уточнили, что к подобным относятся видеоролики с пропагандой нацистской идеологии. На сервисе не допускается контент, отрицающий события такие как Холокост или стрельба в начальной школе Сэнди Хук. Сервис в 2017 году ужесточил требования к роликам с шовинистическим контентом, ограничивающие рекомендации и комментарии. После таких мер интерес к публикациям запрещеного характера снизился на 80%. Руководство видеосервиса уточнило порядок удаления роликов. Материалы будут тщательно отбираться так как некоторые ролики направлены на борьбу с жестокостью, но включают материалы подобного характера для ознакомления и анализа. Нововведения вступят в силу сразу, но система фильтрации контента наберет обороты только через несколько месяцев.

YouTube почти полностью написан на языке программирования Python. 14 декабря 2011 года на канале было загружено самое длинное видео 596 часов 31 минута и 21 секунда, пользователем под ником MoldytoasterMedia. 11 октября 2017 года видеоклип на песню «Despacito» пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки побил рекорд. Их ролик первым преодолел отметку в 4 миллиарда просмотров. С марта 2015 года на сервисе добавлена возможность загрузки видео в формате «360 градусов».