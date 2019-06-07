Попытка суицида или случайность? Новые версии произошедшего с Бари Алибасовым

История, произошедшая с продюсером, выглядит весьма подозрительно. Существует несколько пугающих версий этой трагической ситуации, к которым можно отнести попытку суицида и даже покушение на убийство.

Ранее СМИ уже опубликовали некоторые детали печального инцидента, согласно которым Бари Алибасов употребил жидкость для чистки труб «Крот», якобы перепутав ее с соком.

На данный момент есть несколько различных версий: некоторые источники утверждают, что стакан с ядовитой жидкостью стоял на столе в квартире у шоумена, а Бари Каримович сделал небольшой глоток из емкости, другие же заявляют, что он осушил его полностью.

Но реальность такова: известного продюсера доставили в больницу с 4 степенью ожога желудка, пищевода, дыхательных путей и сейчас он находится в коме.

Кроме того, выдвигаются самые смелые и шокирующие версии: что его могла отравить внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной в погоне за наследством.

Но среди многочисленных выдвигаемых версий и слухов есть также и предположение, что артист мог совершить суицид. Некоторые СМИ утверждали, что Бари Алибасов в своих интервью рассказывал о терзающем его одиночестве и о том, что оно порой может толкнуть его на всякие негативные поступки. Тем не менее, в это предположение все же сложно поверить, ведь у продюсера были творческие планы, среди которых можно отметить большой юбилейный тур его главного музыкального детища – группы «На-На».