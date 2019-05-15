Врачи рекомендуют слушать музыку в наушниках не дольше трех часов в день

Как утверждают врачи, слушать музыку в наушниках можно не более трех часов в день, делая при этом перерыв примерно в 30-40 минут. Такое утверждение сделал заведующий научно-исследовательским отделом микрохирургии уха института имени Л. Свержевского столичного департамента здравоохранения Евгений Гаров.

По словам врача, неправильное использование наушников может навредить. Считается, что при прослушивании музыка на максимальной громкости, идет сильное воздействие на барабанную перепонку из-за чего колебаниям поддается вся слуховая цепь. Данные длительные колебания могут вызывать головную боль, а также привести к частичной потере слуха. Безопасным прослушиванием музыки в наушниках считается средний уровень громкости, но и при таком прослушивании рекомендуется делать перерыв каждые 30-40 минут и прослушивать не более трех часов в день.

Также по словам ученого-медика длительное ношение наушников может приводить к образованию серных пробок, из-за того, что усложняется процесс очищения слухового канала, а неправильно подобранный размер наушников, приводит к травмированию ушного канала.