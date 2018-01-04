В Ингушетии мальчик отжался 4445 раз и побил прошлый рекорд

Ингушский 6-летний мальчик сумел поставить сразу несколько рекордов по отжиманию. На днях юный спортсмен смог отжаться 4445 раз.





Ибрагим Льянов, так зовут 6-летнего героя из Ингушетии, в прошлом уже пытался поставить рекорд, но тогда за два часа получилось отжаться только 3720 раз. Мальчик решил на этом не останавливаться, продолжал усердно тренироваться. Таким образом, в 100-метровой башне «Согласия», которая находится в городе Магас, собралась целая делегация из Книги рекордов России во главе с Андреем Лобковым. На этот раз мальчик смог отжаться 4445 раз, за что получил от президента местного спортклуба двухкомнатную квартиру в родном городе Ибрагима Льянова.



Своих успехов 6-летний мальчик добился благодаря своему отцу, который является его главным тренером. Отец Ингушского героя говорил, что его сын занимается ежедневно, график ребенка забит на несколько недель вперед. Предыдущий рекорд принадлежал Рахиму Куриеву, уроженцу Чечни, который в ноябре прошлого года смог отжаться 4105 раз, на это ему понадобилось два часа и 26 минут. В честь такого события, президент Чечни Рамзан Кадыров подарил мальчику новый белый Мерседес.