У женщины с раком мозга был обнаружен ленточный червь

У жительницы Нью-Йорка врачи заподозрили рак мозга. В течение продолжительного времени у нее появлялись все признаки онкологии, но вскоре медики обнаружили вторую болезнь.

По сведениям CNN, у женщины с раком мозга обнаружили ленточного червя, который появился в результате последствия второго заболевания. Врачам не сразу удалось распознать новое заболевание. Пациентка 42 лет начала жаловаться на то, что ее начали одолевать галлюцинации, а также правая рука совершала неконтролируемые движения.

Жительница Нью-Йорка поделилась со СМИ, что экран ее персонального компьютера начал казаться ей чем-то чужеродным. Впоследствии она неправильно воспринимала просьбы окружающих, что проявлялось в непонимании того, о чем ее просят. Позже медики выяснили, что у женщины образовалась злокачественная опухоль в мозгу.

Когда пациентку начали готовить к операции, то внезапно выяснилось, что в левой лобной доле мозга находится ленточный червь. Врачи пришли к выводу, что это результат цистицеркоза, который можно охарактеризовать как осложнение, возникающее в результате личинок свиного цепня. Кроме того, если данное заболевание не будет вовремя обнаружено, то не исключен случай возникновения инсульта.