Ксения Бородина напала с критикой на сына Алибасова

Ведущая Ксения Бородина подвергла осуждению сына известного продюсера за фото из реанимации. Она заявила, что совершенно не понимает людей, которые занимаются подобным.

Кроме того, Ксения добавила, что не видит смысла в публикации такого рода фотографий, да еще в то время, когда их близкие родственники находятся на «больничной койке».

Стоит отметить, что недавно у Бари Алибасова стали заметны улучшения состояния, ведь он все-таки пришел в сознание, тем самым обрадовав всех своих близких друзей и коллег. Сын Бари Каримовича отправился к нему в больницу, где сделал несколько фотографий, которые потом начали очень часто встречаться в различных СМИ.

Несмотря на то, что Бари Алибасов очнулся, его состояние по-прежнему вызывает опасения у врачей. По мнению медиков, у него в любой момент внезапно может начаться кровотечение. Ксения Бородина напала с критикой на сына Бари Алибасова, при этом выразив недоумение в целесообразности этих фотографий, ведь артист до сих пор находится в плохом состоянии. Стоит напомнить, что к Бари Алибасову до сих пор не вернулась память, а Лидию Федосееву-Шукшину, к примеру, он ранее принял за медсестру. По данным врачей, после комы требуется время для начала оптимальной работы памяти.