Владимир Познер сравнил освобождение Голунова и протесты в Екатеринбурге

Известный телеведущий и журналист считает, что гражданская позиция общества начала меняться в лучшую сторону.

Владимир Познер провел аналогии, сравнив освобождение Ивана Голунова и протесты в Екатеринбурге против строительства храма на месте сквера.

По сведениям, которые приводит ТАСС, Владимир Познер считает, что освобождение журналиста наглядным образом демонстирирует понимание происходящего гражданским обществом и победу журналистского сообщества в целом. Владимир Познер назвал это «первой победой в своем роде», добавив, тем не менее, что к подобным победам нужно отнести и противостояние народа против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.

Журналист подчеркнул, что победа гражданского общества в Екатеринбурге больше носит региональный характер, а вот освобождение Ивана Голунова – это заслуга общественности. Телеведущий, резюмируя, сказал, что это говорит о переходе наших граждан на новую ступень: от апатии к активным действиям и противостоянию несправедливым решениям. Стоит напомнить, что накануне глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что Иван Голунов освобожден и с него сняты все обвинения.