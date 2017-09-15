Евгений Куйвашев назвал табличку «Город бесов» шуткой

Губернатор Свердловской области высказался на своей странице в Instagram касательно таблички, установленной при въезде в Екатеринбург.

Губернатор выразил пожелание поставить иную табличку, которая бы могла пробудить в людях чувство гордости. В качестве примера он привел «Город храбрых». Кроме того, Евгений Куйвашев добавил, что табличка «Город бесов» демонстрирует реакцию жителей города на некоторые слова, произносимые с федеральных радиостанций. Губернатор назвал ситуацию с табличкой шуткой, а под реакцией горожан, скорее всего, он подразумевал нашумевшие слова ведущего Владимира Соловьева, который в эфире «Вести FM» назвал участников протеста против храма «наследниками бесов».

Более того, Куйвашев призвал екатеринбуржцев не реагировать на подобного рода высказывания, добавив, что «кто говорит так про наших горожан – пусть повнимательнее посмотрит на себя». Губернатор также сослался на заявление митрополита Кирилла, призвавшего людей прекратить противоборство.

Напомним, что в Екатеринбурге с 13 по 19 мая проходили протестные акции против возведения храма святой Екатерины в сквере у театра драмы. Была предпринято провести опрос, по итогам которого можно было бы определить устраивающее всех граждан место для строительства. Вчера (16 июня) епархия Екатеринбурга заявила о том, что не собирается рассматривать сквер как площадку для строительства собора.