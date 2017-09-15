Евгений Куйвашев назвал табличку «Город бесов» шуткой

Губернатор Свердловской области высказался на своей странице в Instagram касательно таблички, установленной при въезде в Екатеринбург.
Губернатор выразил пожелание поставить иную табличку, которая бы могла пробудить в людях чувство гордости. В качестве примера он привел «Город храбрых». Кроме того, Евгений Куйвашев добавил, что табличка «Город бесов» демонстрирует реакцию жителей города на некоторые слова, произносимые с федеральных радиостанций. Губернатор назвал ситуацию с табличкой шуткой, а под реакцией горожан, скорее всего, он подразумевал нашумевшие слова ведущего Владимира Соловьева, который в эфире «Вести FM» назвал участников протеста против храма «наследниками бесов».
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Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку «Город бесов». Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. ⠀ Во-первых, кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя. ⠀ Во-вторых, дорогие екатеринбуржцы, давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему. Вы видели вчера заявление митрополита Кирилла по поводу сквера и храма. Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города. ⠀ В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых».
Более того, Куйвашев призвал екатеринбуржцев не реагировать на подобного рода высказывания, добавив, что «кто говорит так про наших горожан – пусть повнимательнее посмотрит на себя». Губернатор также сослался на заявление митрополита Кирилла, призвавшего людей прекратить противоборство.
Напомним, что в Екатеринбурге с 13 по 19 мая проходили протестные акции против возведения храма святой Екатерины в сквере у театра драмы. Была предпринято провести опрос, по итогам которого можно было бы определить устраивающее всех граждан место для строительства. Вчера (16 июня) епархия Екатеринбурга заявила о том, что не собирается рассматривать сквер как площадку для строительства собора.
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