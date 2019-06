Евгений Куйвашев назвал табличку «Город бесов» шуткой

View this post on Instagram

Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку «Город бесов». Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. ⠀ Во-первых, кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя. ⠀ Во-вторых, дорогие екатеринбуржцы, давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему. Вы видели вчера заявление митрополита Кирилла по поводу сквера и храма. Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города. ⠀ В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых».