Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали своему ребенку необычное имя

Бывшая участница проекта «Фабрика» стала матерью 2 с половиной месяца назад, но имя своего сына вместе с Кириллом Сафоновым она долгое время скрывала.

Ранее было известно, что Саша Савельева родила своего первого ребенка в клинике Москвы, но возникли некоторые осложнения, что заставило ее немного там задержаться. Чуть позднее выяснилось, что на услуги врачей в комфортной клинике она потратила полтора миллиона рублей. В данный момент Саша Савельева испытывает радость от долгожданного материнства.

Кирилл Сафонов помогает певице присматривать за ребенком. Примечательно, что за прошедшие 2 с половиной месяца Саша Савельева только один раз показала фото своего ребенка, но при этом скрыла его лицо. Все это время пара также держала в тайне и имя своего сына. Тем не менее, недавно супруги признались, что дали своему сыну необычное имя – Леон. Стоит отметить, что такое имя носил отец Кирилла Сафонова, но сам актер заверил, что его сын назван так вовсе не в честь своего дедушки. Пользователи интернета заметили, что сына Савельевой и Сафонов зовут также, как героя известного фильма Люка Бессона. Пара состоит в отношениях уже 8 лет, а ребенок является для них долгожданным подарком судьбы.