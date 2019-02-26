Саша Артемова родит Евгению Кузину первенца

Экс-участница телестройки поделилась с поклонниками неожиданной и радостной новостью.

Некоторое время назад стало известно, что бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Артемова родит своему возлюбленному Евгению Кузину первенца. Такую радостную новость девушка сама опубликовала сети, поделившись ею с поклонниками. Еще несколько месяцев назад подписчики Артемовой стали подозревать ее в интересном положении, но тогда это осталось только слухами. Однако сейчас Саша сама написала, что она уже на пятом месяце. Помимо этого Артемова призналась, что испытывается не только счастье, но и страх.

По ее словам, супруг ей, конечно, во всем помогает, но все ее мысли направлены на здоровье ребенка. Это просто не дает ей расслабиться. Хотя причин для волнения у Артемовой и ее супруга Кузина нет, так как с малышом все в порядке. Напоминает, что Артемова и Кузин долгое время не назначали дату свадьбы, а также не решались на беременность. После победы на шоу «Свадьба на миллион» влюбленные еще год ждали подходящего времени для торжества их мечты.