«Даже расплакался»: Саша Артемова поведала о реакции супруга на новость о беременности

Саша вместе с супругом очень хотели ребенка, но когда это произошло все равно для них это стало шоком.

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Саша Артемова на днях подтвердила, что беременна. Она призналась, что ей страшно и тревожно, а также, что она пока не ощущает себя мамой. Долгое время Саша с супругом Евгением Кузиным хотели ребенка и для этого делали все. Однако, когда Артемова все же забеременела, это все равно стало шоком. Также девушка поведала о реакции своего супруга на новость о будущем пополнении семьи. Саша говорит, когда Евгений узнал, он даже расплакался от счастья. Артемова никогда не видела Кузина в таком состоянии.

Помимо этого Александра рассказала, что с беременностью стала менее беспечной, но часто тревожится, даже если повода нет. Однако благодаря этому отношения с возлюбленным стали намного крепче и нежнее. Стоит отметить, что беременность Артемовой проходит не совсем хорошо, так как недавно ей стало плохо и оказалось причиной стало пониженное давление, которое, к слову, не повлияло на здоровье малыша.