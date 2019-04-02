Таяние вечной мерзлоты, находящейся в Канаде, на её арктической части началось на 70 лет раньше установленного прогнозом срока.

Таким образом, наступление глобального климатического кризиса идёт ускоренными темпами. Волей или неволей, современная цивилизация движется к своей гибели всё быстрей и быстрей. Ранее исследователи были более оптимистичны.

Последние годы, оказавшиеся необычайно жаркими, привели к дестабилизации верхних слоёв криолитозонов. Ранее они сохранялись на протяжении тысячелетий.

Это является свидетельством того, что сейчас на Земле стало значительно жарче, чем это было 5 тысяч лет тому назад и более.

Ситуация в Арктике становится катастрофической. Таково положение не только на побережье, но и в отдалённых местах, в том числе на заброшенной радиолокационной базе, созданной во времена холодной войны.

Когда вечная мерзлота начнёт столь быстро таять, это неизбежно приведёт к тому, что в огромном количестве высвободятся парниковые газы. Произойдёт возникновение петли обратной связи. Она поспособствует тому, чтобы повышение температуры продолжилось ускоренными темпами.

Прогнозы очень неутешительны. Даже если страны-участницы Парижского соглашения 2015 года смогут выполнить свои обязательства и сократят выбросы, это может ровным счётом ни к чему не привести.

Температура будет и дальше увеличиваться.

Впрочем, скорая гибель цивилизации связывается не только с этим. Это и фактор бездействия правительств, и приближение связанного с этим ужасного социального и экономического кризисов.

Таким образом, отдельными специалистами предсказывается полная безнадёжность для человечества в этом вопросе. В то же время, в ряде стран Африки, к примеру, начал выпадать снег.