Новая возлюбленная экс-супруга Ани Лорак оказалась «клоном» певицы

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал девушку на многолюдном празднике и опубликовал совместные снимки с мероприятия в Instagram. Stories.

Экс-супруг Ани-Лорак после официального расставания с певицей не ушел в монахи. И за этот период успел сменить нескольких девушек. Однако ни с одной из них отношения не сложились. Обстоятельства личной жизни Мурата изменились после того, как бизнесмен отпраздновал 42-й день рождения. На празднике мужчина представил новую возлюбленную, которая оказалась едва ли не «клоном» Ани Лорак. Выбор Мурата пал на чернявую киевлянку Лилию. Девушка работает визажистом и регулярно проводит мастер-классы по макияжу.

Фото взяты из источника: https://www.instagram.com/stories/__l_i_l_i_a___/2329883995649009205/

«Обличительным» стал снимок, на котором Мурат и Лилия стоят в обнимку, а девушка держит торт с надписью: «С днем рождения, любимый». Если с предыдущими пассиями романы у бизнесмена были быстротечными, то с Лилией отношения длятся уже несколько месяцев. Поклонники не преминули отметить, что Лилия очень похожа на Каролину — у девушек одинаковой формы брови, они делают похожий макияж, да и цвет глаз и волос почти идентичный. Возможно поэтом Мурат встречается с новой девушкой так долго.