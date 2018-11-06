Диетолог из Испании назвал защищающие от коронавируса продукты

Правильный рацион, наряду с хорошим сном и физической активностью, помогут предотвратить болезнь, уверен Алехандро Кановаса.

Пополнение рациона продуктами, насыщенными витаминами, микроэлементами и ПНЖК, укрепит организм, сделает его устойчивым к атаке вирусами, предотвратит развитие осложнений, считает пульмонолог SEPAR Эусеби Чинер. Такая диета особенно актуальна в пандемию коронавируса, ведь COVID-19 поражает преимущественно лёгкие.

Диетолог из Испании Алехандро Кановаса назвал простые продукты, защищающие от коронавируса. Они доступны каждому, а наряду с хорошим сном и физической активностью помогут предотвратить болезнь.

Эксперт советует включить в рацион любые яйца. Они насытят организм жирорастворимыми витаминами и белками высокого качества. Цельный рис важен для нормальной работы микробиоты кишечника — самого большого иммунного органа человека, формирующего примерно 70% иммунных клеток. Употребление любой рыбы минимум 3 раза в неделю поддержит в организме ПНЖК на должном уровне.

Омега-6 и омега-3 обладают противовоспалительными свойствами, что важно для подавления инфекции. Витамина Е, сильного антиоксиданта, много в оливковом масле, авокадо и грецких орехах. Такими же свойствами обладают витамины А (морковь, тыква, брокколи, персики, дыня), D (солнечные лучи, мясо, молочные продукты) и К (зеленые продукты), уточнил Кановас.

Диетолог также отметил пользу молочных продуктов без добавок, томатов и чистой воды. Эти продукты укрепляют организм и дыхательную систему человека.