В продукции крупнейшей птицефабрики Татарстана найдены бактерии

Заражёнными инфекцией оказались голени цыплят-бройлеров, которых поставил в торговлю птицеводческий комплекс «Ак Барс».

Региональный Роспотребнадзор сообщил, в них найдена инфекция листериоз, которая вызывает у людей проблемы с функционированием нервной системы. Также не исключено появление заболеваний печени, лёгких и репродуктивных органов. Ведомство распространило сообщение 17 июня через сайт пресс-службы.

Информация гласит, производитель получил штраф в 300 тысяч рублей. Магазин, в котором специалисты нашли опасную продукцию с бактериями, оштрафован на 20 тысяч.

Представители «Ак Барс» обратились через суд к Роспотребнадзору для снижения суммы штрафа. Производитель утверждает, финансовое состояние на фоне «китайской инфекции» ухудшилось. Очередные проверки не выявили нарушений.

Информация регионального Роспотребнадзора гласит, опасная бактерия в голени цыплят-бройлеров найдена в прошлом году в Бугульме в магазине сети «Пестречинка».

Ведомство отчиталось, продукцию из оборота не изымало, поскольку к моменту завершения лабораторных исследований, срок годности и так истёк.

Также чиновники обнародовали сведения, в 2019 году для определения наличия листерий в пищевых продуктах региональный Роспотребнадзор провёл 8 тысяч проб.

После обнаружения инфекции в «Ак Барсе», ведомство уделило предприятию внимание. Повторов нарушения эксперты не обнаружили. Отдельно отмечается, татарстанские курицы не вызывают нареканий потребителей. Ни одной жалобы покупатели не предъявили.

Представители «Ак Барс» предполагают, что инфекция на их продукт могла попасть непосредственно в магазине. Роспотребнадзор возражает – целостность упаковки не нарушена.

Спор по сумме штрафа продолжается. Предприятие, тем временем, отправило на больничные лишь тех, кому больше 65 лет. Все остальные работают, получают зарплату. Специфика производства такова, что молодёжь не желает на него идти.

Фемида пошла навстречу производителю. Сумму штрафа судьи снизили до 150 тысяч рублей.

За единичный случай не стоит карать производителя, пытающегося выжить при пандемии. Тем более, не доказано, что инфекция на продукции оказалась при её производстве.