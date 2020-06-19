Врачи напомнили россиянам о пользе и вреде загара

Солнце положительно влияет на иммунитет, но также может провоцировать появление кожных заболеваний.

Солнечные лучи безопасны далеко не для всех людей, но при этом они играют важную роль в защите организма и лечении кожных заболеваний. Чем же полезен и веден загар, россиянам напомнили врач-дерматолог Юлия Галлямова и иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, сообщает ТАСС.

Польза загара заключается главным образом в его воздействии на иммунную систему и гормон мелатонин, который выделяется организмом в ночное время. Как отметил Болибок, важное условие его синтеза — нахождение на солнце днём. Если это условие не соблюдается, то возможен недостаток мелатонина, провоцирующий в дальнейшем иммунодефицит.

Впрочем, есть люди, для кого загар всё же вреден. Это может быть связано с наличием фотодерматозов и фотодерматитов, паразитарных заболеваний, а также приёмом антибиотиков и предрасположенностью к раку. К последней категории относятся люди с бледной кожей и обилием чёрных родинок.

Если противопоказаний для загара нет, то к нахождению на солнце всё равно стоит подойти с умом, заметила дерматолог Галлямова. По её словам, для правильного загара необходимо использовать крем с фактором защиты от солнца (SPF). Если речь идёт о длительном отдыхе под палящим солнцем, то каждые 2 часа следует наносить крем с максимальным SPF — 50. При активном передвижении по городу вполне достаточно и SPF 30. А вот для людей с белой кожей важно всегда наносить максимальную защиту.

Особую опасность для кожи солнце представляет в промежуток с 11 до 16 часов, потому что на это время приходится пик его максимальной активности. В этот период врачи рекомендуют придерживаться тенистой местности или оставаться в помещении.