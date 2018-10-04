Самую большую в России школу на 2 860 мест построят в Воронеже

Здание задумано в виде «планеты знаний» со спутником.

Пресс-служба города сообщила, что в Воронеже планируют построить самую большую в России школу. Об этом рассказал мэр города Вадим Кстенин в ходе отчета о проделанной за год работе.

Институт АО ПИ «Гипрокоммундортранс» представил в пятницу первичный проект. Здание в 3 и 4 этажа рассчитано на 2 860 мест. Предполагается 110 классов по 26 учащихся. Финансироваться строительство будет из федерального бюджета и обойдется в ₽1,5 млрд. Открытие запланировано на 2022 год.

Масштабный объект требует соответствующей инфраструктуры, отметил мэр. Чтобы облегчить и улучшить качество его коммунального обслуживания. Это будет учтено при строительстве.

Кстенин говорит: «Школа должна стать нашей гордостью и примером для других городов».

Учебный центр задуман в виде «планеты знаний» — для средних и старших классов. К которой будет прилегать «спутник» начальной школы.

Гендиректор института Екатерина Алексеева рассказала, что проектировали «школу будущего» в соответствии с новой концепцией — индивидуализацией образования. Это предполагает, что ученикам будет прививаться навык постоянного обучения на протяжении всей жизни. Что многократно повысит конкурентоспособность кадров.

Центром комплекса станет внутренний двор с амфитеатром и атриумом для торжественных мероприятий. Дети смогут свободно перемещаться внутри здания между учебными зонами. Будут построены библиотечный узел, медиа кафе, клубные помещения, зрительный зал, коворкинги.