Роскачество: куриное филе с российских прилавков может содержать антибиотики и хлор

На сайте ведомства выложены результаты проверки мяса птицы 15 производителей ценой от ₽225 до ₽300.

Роскачество проверило самое покупаемое мясо с российских прилавков – куриное филе. Исследовали курятину 13 отечественных и 2-х белорусских фирм. В большинстве образцов выявлены посторонние добавки – антибиотики и хлороформ.

А вот красители, лишняя вода, ГМО, яйца паразитов, кишечная палочка, консерванты и посторонняя ДНК в курином филе не найдены. Мясо свежее и пригодно к употреблению.

Хлор, в виде остаточных следов хлорирования, как установили лаборанты, попадает в курятину, когда ее моют. Со слов техдиректора лаборатории ООО «Лабтех» Юрия Афанасьева, это свидетельствует о том, что вода на птицефермах не подвергается достаточной очистке. Хлор содержится в поверхностных слоях филе и коже. Его количество соответствует нормам, допустимым для водопроводной воды. Следы выявлены в 9 образцах.

Хлороформ не найден у торговых марок: Alfoor, «Благояр»,«Приосколье», «Моссельпром»,«Рококо», «Ярославский бройлер».

Стимуляторы роста присутствуют в 10 образцах, два из которых содержат надписи «Без антибиотиков». Это «ВкуссВил» и «Троекурово». Может содержать антибиотики и товар помеченный знаком халяль.