Виторган, Асмус, Боярская и другие звёзды поддержали Серебренникова

В соцсетях артисты публикуют фото режиссёра и других фигурантов дела «Седьмой студии» с хэштегом «freekirill».

Звёзды поддержали Кирилла Серебренникова. Источники: Instagram @ mvitorgan, @ lizavetabo, @ kirillserebrennikov.

Шоу-бизнес не остался в стороне от судебного процесса, определяющего судьбу Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии». Некоторые звёзды открыто выступили в поддержку режиссёра и присоединились к флэшмобу в его защиту, запущенному в соцсетях.

Артисты разной величины публикуют фото Серебренникова в своих Instagram, ставят хэштеги #FreeKirill и требует освободить деятеля искусства. Так, поддержали режиссёра Максим Виторган, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, певица Манижа, Лобода, Вера Брежнева и другие. Некоторые представители шоу-бизнеса, как Собчак и Гоша Куценко, верили в хороший исход дела и невиновность подсудимого.

В Instаgram запустили хэштег FreeKirill. Источники: @ mvitorgan, @ lizavetabo, @ asmuskristina, @ manizha.

Также часть звёзд пришла к зданию суда, где сегодня днём зачитали приговор. Среди артистов оказались рэпер Oxxxymiron, вокалист группы «Звери» Роман Билык, Ирина Старшенбаум и Юлия Паршута.

В результате Мещанский суд признал Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела виновными. Режиссёр получил условный срок и запрет на управление культурными учреждениями, как сообщает Mash.