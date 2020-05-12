Доктор Комаровский рассказал, как должны заботиться о животных люди с COVID-19

Кормить питомцев с хозяйского стола строго запрещается.

Доктор комаровский рассказал, как уберечь животных от коронавируса. Источники: amp.clutch.ua, nastol.com.ua

Ученые подтвердили, что животные могут заразиться от человека COVID-19. Сами же питомцы в передаче вируса не участвуют, то есть люди заразиться от них не способны. Встревоженные подписчики решили поинтересоваться, как должны заботиться о животных пользователи с коронавирусом, чтобы не заразить их. На этот вопрос ответил известный доктор Евгений Комаровский. Евгений Олегович рассказал, что главной защитой здоровья четвероногих друзей станет личная гигиена их двуногих хозяев.

Если нет возможности перепоручить уход за животными здоровым друзьям или родственникам, то нужно взять за правило мыть руки перед каждым контактом с питомцем. Доктор не советует без особой необходимости приближаться к собаке или кошке. Зону, где питомец принимает пищу, нужно регулярно обрабатывать антисептиками. По словам Комаровского, как бы хозяин ни любил животное, его ни в коем случае нельзя брать на руки, по возможности не гладить, а еду передавать в перчатках.

Самое главное требование врача — не кормить любимцев с хозяйского стола. Пища, с которой контактировал человек, самый опасный источник инфекции. Хозяин не только сам не должен тискать и ласкать питомца, но и животному нужно запретить это делать: не допускать, чтобы домашний любимец облизывал владельца или спал в одной постели. На время болезни человека лучше выделить собаке или кошке для сна отдельное помещение или угол, регулярно проветривать эту зону и дезинфицировать.