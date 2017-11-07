Шнуров не пошёл на голосование по поправкам из-за Стаса Михайлова и Плющенко

«Я собирался. Паспорт почистил, отмыл, но… так сыграла реклама» — объяснил певец.

Сергей Шнуров проигнорировал голосование из-за агитации Стаса Михайлова, Плющенко и других звёзд. Источники: Instagram @shnurovs, @stas_mihailoff, @plushenkoofficial

Сергей Шнуров принял участие в съёмках программы «Специальный гость» на канале RTVI, который недавно возглавил, заняв кресло генерального продюсера. В ходе беседы артист признался, что с самого начала хотел принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, но так и не пошёл. Свои планы лидер группировки «Ленинград» изменил из-за певца Стаса Михайлова, фигуриста Евгения Плющенко и многих других людей.

Как рассказал в студии канала RTVI певец, он увидел, как кумир миллионов женщин в Сети призывает всех голосовать, и тогда же решил не идти.

«Я собирался. Паспорт почистил, отмыл, но… так сыграла реклама» — объяснил певец свою неявку.

Артист добавил, что отпугнул его от похода на избирательный участок, конечно, не только Михайлов. Определённую роль сыграли и агитационные ролики, в том числе с Евгением Плющенко, а также призывы других звёзд. Однако именно Стаса Михайлова Шнур считает «флагманом этого движения».

«Я к ним неплохо отношусь, но, когда они призывают что-то делать, я предпочитают манкировать» — заявил Шнуров.

Лидер группировки «Ленинград» также признался, что лично ему не предлагали выступить с призывом идти на голосование, потому что понимают — это бесполезно.