Шнуров не пошёл на голосование по поправкам из-за Стаса Михайлова и Плющенко

Сегодня, 11:56

«Я собирался. Паспорт почистил, отмыл, но… так сыграла реклама» объяснил певец.

Сергей Шнуров проигнорировал голосование из-за агитации Стаса Михайлова, Плющенко и других звёзд. Источники: Instagram @shnurovs, @stas_mihailoff, @plushenkoofficial

Сергей Шнуров принял участие в съёмках программы «Специальный гость» на канале RTVI, который недавно возглавил, заняв кресло генерального продюсера. В ходе беседы артист признался, что с самого начала хотел принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, но так и не пошёл. Свои планы лидер группировки «Ленинград» изменил из-за певца Стаса Михайлова, фигуриста Евгения Плющенко и многих других людей.

Как рассказал в студии канала RTVI певец, он увидел, как кумир миллионов женщин в Сети призывает всех голосовать, и тогда же решил не идти.

«Я собирался. Паспорт почистил, отмыл, но… так сыграла реклама» объяснил певец свою неявку.

Артист добавил, что отпугнул его от похода на избирательный участок, конечно, не только Михайлов. Определённую роль сыграли и агитационные ролики, в том числе с Евгением Плющенко, а также призывы других звёзд. Однако именно Стаса Михайлова Шнур считает «флагманом этого движения».

«Я к ним неплохо отношусь, но, когда они призывают что-то делать, я предпочитают манкировать» заявил Шнуров.

Лидер группировки «Ленинград» также признался, что лично ему не предлагали выступить с призывом идти на голосование, потому что понимают — это бесполезно.

Автор: Новиков Иван
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