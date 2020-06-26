В «зеленых» зонах Ленобласти разрешили спортивные мероприятия и автокинотеатры

Несмотря на безопасность места, посетители обязаны соблюдать меры предосторожности.

В автокинотеатрах и на стадионах Ленобласти останутся ограничения на число зрителей. Фото: LIGA, Футбол.

По распоряжению губернатора Александра Дрозденко отменены ограничения на проведение некоторых массовых мероприятий. В наиболее безопасных с точки зрения эпидемиологической ситуации «зелёных зонах» Ленобласти возобновят работу автокинотеатры.

Просмотры фильмов обязали организовать на открытых участках не более, чем для 100 зрителей. При этом, они должны соблюдать необходимую дистанцию и пользоваться средствами защиты.

Власти также разрешили спортивные мероприятия, установив ограничения на количество участников — до 150 человек и не более, чем 2 спортсмена в каждой команде. При этом трибуны должны быть заполнены максимум на 10% от общей вместимости арены.

В «жёлтых зонах» Ленобласти позволили открыть бани, но только там, где нет централизованного горячего водоснабжения. С 6 июля в Петербурге начнут работу учреждения культуры, музеи, фитнесс-клубы и бассейны.