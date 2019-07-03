Очереди в «Макдональдс» вернули жителей Брянска в СССР 80-х

После послабления ограничений у заведения фаст-фуда образовалось столпотворение.

Вереница людей в Макдональдс напомнила брянцам очереди за туалетной бумагой в 80-х. Фото: Типичный Брянск.

Жители Советского района Брянска обратили внимание на большую вереницу людей у ресторана быстрого питания «Макдональдс». Некоторые брянцы «в возрасте» эмоционально высказались, что эти очереди образно вернули их в эпоху тотального дефицита в СССР конца 80-х годов прошлого века.

Жители вспомнили талоны на некоторые продукты, необходимость долгого ожидания у магазинов, чтобы успеть отовариться быстро «исчезающими» мясом, молоком, водкой, сигаретами, туалетной бумагой и другими товарами первой необходимости.

Когда в городе постепенно снимались коронавирусные ограничения, то многие «рванули» в кафе, рестораны и, конечно, «Макдональдс», несмотря на то, что все заведения общепита работают пока только «на вынос».

Длинные очереди у заведения фаст-фуда не напугали брянцев, согласившихся на любые издержки и неудобства ради того, чтобы снова насладиться гамбургерами, картошкой-фри и ледяной «колой».

Комментарии брянцев из ВК-паблика «Типичный Брянск»

Примечательно: в городе работают 4 «Макдональдса», но только в один из них — у Кургана Бессмертия, выстраивается вереница горожан, жаждущих блюд заморской кухни. Неудивительно, ведь именно в этом районе находятся излюбленные места отдыха жителей города.