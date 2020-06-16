На ростовских рынках выявили 150 партий опасных овощей, фруктов и ягод

По итогам проверки продукцию запретили к реализации.

Овощи, фото из Pixabay, продуктовый рынок, фото PxHere

Специалисты ростовской станции по борьбе с заболеваемостью зверей опубликовали результаты двухнедельной проверки продукции на рынках региона. Критерием исследования стало содержание нитратов в привозных плодовоовощных продуктах.

Согласно отчёту, на ростовских рынках по всей области выявили 150 партий опасных овощей, фруктов и ягод. Содержание химиката в них в несколько раз превышало максимально допустимую норму.

Сотрудница отдела ветсанэкспертизы Анна Дробышевская сообщила, что исследованию подвергалась каждая партия завозной продукции, и все они непригодны для употребления людьми. Опасный для жизни товар запретили к реализации на рынках.

В организме человека нитраты превращаются в нитриты, которые, взаимодействуя с гемоглобином крови, делают его неспособным переносить кислород по организму. Это ведет к нитритному отравлению, кислородному голоданию и смерти.