Названы условия работы детских лагерей в Челябинской области

С 9 июля оздоровительные учреждения начнут принимать постояльцев.

Детский лагерь, фото с портала Минобороны РФ и сайта Кремля

В четверг, 9 июля, детские лагеря и санатории в Челябинской области примут первых в 2020 году постояльцев. Ирина Буторина, министр социальных отношений по региону назвала условия работы детских учреждений. В частности, беспрецедентное выполнение противоэпидемических мер.

Среди названных изменений министр также отметила запрет на временный выезд из детских лагерей и санаториев, отмену родительского дня, выездных экскурсий и массовых мероприятий. Также в день заезда всех прибывших будут внимательно проверять на наличие симптомов вирусного заболевания, измерят температуру.

Все родители обязуются предъявить результаты тестирования на COVID-19 ребенка и медицинскую справку. Буторина отметила, что надеется на сознательность родителей и то, что после сдачи теста и получения справки они будут следить за соблюдением ограничительных мер в семье. Они включают ношение масок, обработку рук антисептиками и снижение контактов с людьми.

На подготовку и открытие детских лагерей из бюджета региона выделено чуть более 2,5 млн рублей. Всего планируется только за июль обеспечить отдых 2740 детям. То есть, все смены будут включать на 50% меньше детей, что связано с неблагоприятной эпидобстановкой. Длительность отдыха не изменится: 21 день в лагерях и 24 дня в санатории.