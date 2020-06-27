Детсады Екатеринбурга откроются 6 июля для половины воспитанников

Дошкольные учреждения оснастят необходимыми средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.

Детский сад, фото из PxHere, torange.biz

В департаменте образования Екатеринбурга анонсировали открытие дошкольных учреждений (ДО) в городе. С понедельника, 6 июля, двери детсадов откроются для половины воспитанников. При этом родители должны предоставить справку об отсутствии заболеваемости COVID-19 у них, детей и ближайшего окружения.

Власти уверены, что 50% заполняемости достаточно для предоставления места всем желающим. Летом в детсады ходит меньше детей, некоторых малышей родители отправили на дачу, к родственникам за город. Работу в штатном режиме возобновят все муниципальные сады. Исключение составят ДО, закрытые по установленному графику на ремонт.

Городской департамент образования подготовил соответствующий указ об особенностях работы детсадов в период пандемии. В соответствии с документом, все учреждения обеспечат антисептиками. У работников, воспитанников и родителей на входе будут измерять температуру бесконтактными термометрами. Всех сотрудников обязуют носить и регулярно менять маски.

Для дезинфекции помещений в присутствии людей установят рециркуляторы воздуха, а пустые комнаты будут обеззараживать мобильными ультрафиолетовыми облучателями. Каждые 2 часа персонал будет обрабатывать поверхности (дверные ручки, поручни, перила, столы, стулья, шкафчики для одежды, раковины для мытья рук) дезразстворами.

На ремонтные работы закроют 95 садиков во всех районах Екатеринбурга. На это период родителям предложат места в других учреждениях ДО. Списки закрывающихся садов опубликованы на сайте департамента образования.