Соловьёв объяснил, почему Екатеринбург остаётся «городом бесов»

«В вашем городе, условно говоря, капище есть, а кафедрального собора нет», — прокомментировал свои слова телеведущий в рамках дискуссии о схиигумене Сергее.

Соловьев снова назвал Екатеринбург «городом бесов». Источники: 24smi.org, memepedia.mirtesen.ru

Владимир Соловьев считает, что Екатеринбург остаётся «городом бесов», и объяснил, почему так считает. Шоумен связал эти слова со схиигуменом Сергеем, в миру Николаем Романовым, настоятелем Среднеуральского женского монастыря. В эфире программы «Соловьев Live» Владимир Рудольфович отметил, что в столице Урала идет сильная борьба на разломе. По поводу схиигумена Сергея ведущий выразил надежду, что тот возвратится в лоно РПЦ, откуда его отлучили за критичные высказывания в адрес высшего духовенства и правительства. Владимир Рудольфович назвал это вопросом верующих. Официально ситуацию с Романовым прокомментировал служитель РПЦ Владимир Легойда. Соловьев отметил, что Екатеринбург так и будет «городом бесов» до тех пор, пока там не построят кафедральный собор, ведь в этом городе убили царскую семью.

Телеведущий добавил, что использовал этот термин в связи с конкретными обстоятельствами, а именно, когда проходили дебаты вокруг строительства кафедрального собора. Во время дискуссии, противники возведения храма кричали, прыгали, вели себя, по словам Соловьева, как бесноватые, делали кровавые надписи на столбах в 2019 году. А повторил эти слова сегодня, в рамках обсуждения персоны опального схиигумена.

Реакция екатеринбуржцев на высказывание Соловьева. Источник:vk.com

Жители Урала болезненно восприняли слова Соловьева. Они назвали его «пропагандистом Путина», оскорбительно выражались относительно его национальности и сравнивали с украинскими сетевыми «троллями».