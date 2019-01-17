Врачи назвали студийные наушники самыми безопасными для слуха

В отличие от «капелек» и вакуумных гаджетов, «чебурашки» значительно снижают нагрузку на ухо.

«Чебурашки», в отличие от вакуумных наушников, значительно снижают нагрузку на ухо. Фото: Film.ru, topnaushniki.

Главный оториноларинголог Московской области Виктор Егоров рассказал, какие типы наушников можно считать самыми безопасными для слуха. Наиболее популярными среди пользователей считаются 3 вида: «капельки», вакуумные и студийные.

Егоров заявил, что самым «здоровым» выбором врачи назвали громоздкие, но безвредные «чебурашки». Студийные наушники позволяют снизить нагрузку на ухо до минимума, но, тем не менее, медики не рекомендуют носить их постоянно.

Гораздо больше проблем для слуха человека возникнет от использования вакуумных наушников, с помощью которых достигается полная изоляция от звуков извне. Медики-сурдологи поясняют, что волновые колебанию «бьют» непосредственно по барабанной перепонке, создавая нездоровую нагрузку на ухо.

Менее опасны наушники-«капельки», которые, как правило, поставляются в комплекте с мобильными гаджетами. Если не злоупотреблять уровнем громкости, то по своей «безопасности» они идут на втором месте после студийных. За счёт особенностей конструкции изделия, звук достигает барабанной перепонки лишь после отражения от стенок слухового канала.

Врачи предостерегают: во всём важно чувство меры — даже самые безвредные наушники создают большую нагрузку на слуховые органы человека. Ранее медики рассказали, как стресс и дефицит железа могут стать причиной выпадения волос.