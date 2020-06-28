Минздрав: Вакцинация от Cоvid-19 будет добровольной, но «отказников» ждут ограничения

Михаил Мурашко рассказал в программе «Вести», что российские ученые разрабатывают 17 перспективных вакцин.

Вакциннация от Соvid-19 будет добровольной. Фото: crimea.kp.ru, lenta.ru, gazeta.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил в передаче «Вести» на канале «Россия-1». Разговор был на тему предстоящей вакцинации от Соvid-19. Минздрав планирует, что она будет добровольной, согласно законодательству. Однако министр отметил, что в ситуации объявленной эпидемии, «отказников» ждут ограничения.

Например, не привитые дети не смогут посещать детсады и школы. А лица, занятые на предприятиях с высокой степенью заражения, могут быть не допущены к работе. Мурашко при этом сослался на 5-ю статью закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», где указаны все случаи, предусмотренные для подобных ограничений.

Кроме того, министр рассказал, что Минздрав России отобрал 17 самых перспективных вакцин из 47 вариантов. И «над ними ведется углубленная работа». Три из них уже доказали свою способность формировать иммунный ответ на заражение. 18 июня первый опытный образец был опробован на добровольцах и положительно себя зарекомендовал.

Некоторыми специалистами высказывается предположение, что начало всеобщей вакцинации в России возможно уже со второй половины осени — начала зимы.

Эти исследования вызвали серьезную заинтересованность ВОЗ, о чем известно со слов главного научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан.

На сегодня по официальным данным в России насчитывается уже более 707 000 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.