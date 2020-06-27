В Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей до 23 июля

Это же ограничение касается людей с хроническими заболеваниями.

Николай Любимов. Фото: Википедия

Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил режим самоизоляции для пожилых людей до 23 июля. Об этом он сообщил 9 июля.

Любимов подчеркнул, что самоизоляция нужна лицам старше 65 и людям с хроническими заболеваниями. В обращении он подчеркнул, что людям, входящим в эту группу, следует придерживаться режима, пока не будет заявления о его прекращении. Согласно заявлению, пенсионеры имеют право не сидеть дома на постоянной основе – им разрешено посещать дачи.

Ранее стало известно, что из-за режима самоизоляции многоэтажные дома стали терять свою актуальность. Люди стали предпочитать частные дома в большей степени, чем раньше. Такую информацию сообщило издание «Известия».