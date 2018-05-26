«Солнечные ванны, как лечение»: Косметолог Мищенко рекомендует правильный загар

Солнце — друг человека, если соблюдать правила пребывания на нём.

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Дерматолог-косметолог Валерия Мищенко в интервью украинскому каналу рассказала о том, как на самом деле влияет Солнце на кожу человека, и подсказала основные приёмы по защите от солнечных ожогов на время курортов.

Дерматолог-косметолог Валерия Мищенко Фото: Оливия Гордон

Правильный загар должен быть экологичным. Эко-загар улучшит и общее состояние организма, и подарит красивый ровный цвет тела. Загорать можно только до 10 часов утра, и после 16 часов вечера, когда Солнце не такое палящее. Нельзя выходить на Солнце без солнцезащитного крема, в летнее время нужно использовать SPF 50+. Косметолог уверен, что хороший крем нужно покупать только из профессиональной линейки, или же в аптеке, где можно выбирать среди прошедших специальные клинические исследования. Как правило, они дороже, но действительно защищают, в отличие от дешевых «пустышек».

«У Солнца есть положительные качества. Витамин D нужен, чтобы хорошо усваивался кальций, фосфор. Если этого нет, у детей развивается рахит, а у взрослых — остеопороз», — заявила косметолог.

Стоит отметить, что даже психологи порой включают в методы терапии солнечные ванны, благодаря которым выделяется серотонин и эндорфины. Во время загара у людей поднимается настроение.

Фото: Оливия Гордон

«Солнечные ванны, как лечение», — Мищенко рекомендует правильный загар.

Проблемы акне и псориаза за летний период уменьшаются благодаря действию целебных солнечных лучей.

Если солнечный ожог уже появился

Дома всегда нужно иметь «Пантенол» от ожогов, он послужит первой помощью в таком случае. О «лекарствах» из холодильника лучше забыть. У сметаны и кефира лишь охлаждающий эффект, он не спасает от полученной травмы кожи.

Фото: Оливия Гордон

Увлажняющий крем Vivax отлично восстанавливает кожу, и приятно наносится, имеет охлаждающий эффект. Регенерация кожи проходит быстрее, если наносить его от 3 до 5 раз в день.