В России успешно испытали первую в мире вакцину от коронавируса

Клинические исследования показали полную безопасность препарата.

Испытания подтвердили безопасность первой в мире вакцины от коронавируса. Фото: pravda, rt.com.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, что первую в мире вакцину против коронавируса успешно испытали с помощью волонтёров. Клинические исследования показали, что их состояние удовлетворительное. 15 июля выпишут первую партию добровольцев и вскоре к повседневной жизни смогут вернуться остальные испытуемые.

Во время опытов пациентов разбили на две группы, одна из которых получила обычную дозу, а другая — удвоенную порцию вакцины. Врачи отметили, что кроме повышения температуры, никаких побочных эффектов не было обнаружено. Специалисты Сеченовского университета продолжат следить за подопечными, чтобы определить стабильность и длительность действия иммунитета.

По словам директора института, исследования требовали изоляции участников от внешнего мира. В связи с этим, на фоне эмоционального стресса, среди добровольцев возникали конфликты. Потребовалась помощь психолога, чтобы снять психологическую напряжённость, возникшую в «закрытых» условиях.

Медики подтвердили безопасность первого в мире препарата от коронавируса и его соответствие признанным нормам. Следующий шаг — определение масштаба производства вакцины, который будет зависеть от стратегии разработчика и от развития эпидемиологической ситуации в России.